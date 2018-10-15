حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين في المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الإثنين، أن تستمر توقعات هطول الأمطار الرعدية، المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران، تشمل كلاً من “خرخير وشروره ونجران”، والأجزاء الجنوبية من الريع الخالي.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة، أن السحب الرعدية الممطرة، التي تسبق برياح نشطة ستتكون على مناطق جازان وعسير ووادي الدواسر، وأن السماء ستكون غائمة جزئياً قد تخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق حائل والجوف والحدود الشمالية. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن الرياح السطحية، المثيرة للأتربة والغبار ستنشط على منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة.