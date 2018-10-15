بالفيديو.. في لمسة وفاء.. سعودي يتبرع بكليته لوالدة صديقه لإنهاء معاناتها من الفشل الكلوي

تبرع شاب سعودي من مدينة جازان بكِليته لوالدة صديقه، التي تعاني من الفشل الكلوي؛ حيث أجرى العملية بنجاح في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.
وأكد الشاب المتبرع أحمد الأمير في حديثه لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أنه يعتبر السيدة التي تبرع لها أمه الثانية، وليست مجرد والدة صديقه، لافتاً إلى أنه قرر التبرع حينما علم أن أبناءها لن يستطيعوا التبرع لها.
وقال الأمير إنه كان يتابع بحزن معاناة والدة صديقه، وذهابها المستمر إلى المستشفيات؛ بسبب الفشل الكلوي، وحينما علم أن صديقه لن يستطيع التبرع لها؛ لإصابته بمرض “الأنيميا”، طلب منه رقم الملف الخاص بها في المستشفى؛ كي يبحث عن متبرع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أنه كان ينوي حينما طلب رقم الملف إجراء الفحوصات لنفسه وليس البحث عن متبرع، وتوجه إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، وأبلغ صديقه برغبته في التبرع بعدما أكدت الفحوصات إمكانية ذلك.