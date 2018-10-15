بالصور.. “مدني جازان” يرصد ملاحظات على مبنى مدرسي متهالك.. ويوصي بإخلائه

رصد الدفاع المدني عدة ملاحظات على مبنى مدرسي في جازان تجاوز عمره 35 عاماً، مطالباً الإدارة التعليمية بالاستعانة بمكتب استشاري للتأكد من سلامة المبنى.
ودوّن الدفاع المدني، وفقاً لـ “سبق”، عدداً من الملاحظات على مبنى “ثانوية عياش” أبرزها وجود تصدعات وتشققات في الأركان الأساسية للمبنى، ووجود تسربات للمياه وتساقط أجزاء من اللياسة، إضافة إلى وجود هبوط في سطح المبنى ووجود قواطع كهربائية غير مغطاة، مع غياب للتهوية وعدم وجود مخارج للطوارئ.
وقام الدفاع المدني بتسليم المبنى لمندوب إدارة تعليم جازان، مشترطاً ألا يتم استخدامه إلا بعد زوال الخطر من الناحية الإنشائية والاستعانة بمكتب استشاري، أو إخلائه وإيجاد مبنى بديل، فيما زارت لجنة من التعليم المدرسة أمس (الأحد)؛ للوقوف على المشكلة.