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أخبار محلية > تعرّف على عدد المسنين بالمملكة وكم تبلغ نسبة السعوديين منهم؟ وما الأمراض التي يعانون منها؟‎
15/10/2018   10:17 ص

تعرّف على عدد المسنين بالمملكة وكم تبلغ نسبة السعوديين منهم؟ وما الأمراض التي يعانون منها؟‎

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كشف تقرير صدر أخيراً عن الهيئة العامة للإحصاء أن عدد السكان كبار السن بالمملكة (65 سنة فأكثر) بلغ 1.05 مليون مسن، يمثلون ما نسبته (3.2%) من إجمالي عدد السكان، مشيراً إلى أن (57%) منهم ذكور و(43%) منهم إناث.

وبلغ عدد السعوديين منهم 854.2 ألف نسمة، بما نسبته (81.3%) من إجمالي عدد السكان كبار السن، وذلك حسب مسح كبار السن 2017 الذي أصدرته الهيئة، نسبة الذكور 48.9% والإناث 51.1%.

وتصل نسبة كبار السن السعوديين حدها الأعلى في منطقة مكة المكرمة بنسبة (24.5%)، وعند حدها الأدنى في منطقة الحدود الشمالية بنسبة (1.3%).

وفصل التقرير الحالة الاجتماعية لكبار السن السعوديين، حيث تبين أن (70%) منهم متزوجون، و(27%) أرامل، و(2%) مطلقون، و(1%) لم يتزوجوا أبداً.

ويعاني (28.7%) من السكان السعوديين كبار السن، من داء السكري، و(28.5%) من ضغط الدم، و(13.9%) من أمراض المفاصل، و(9%) من الكوليسترول، و(8%) من أمراض القلب، و(4%) من الالتهاب الرئوي، بينما تعاني النسبة الباقية أمراضا مزمنة أخرى كالزهايمر والقولون وغيرها.

وأظهر المسح أن كبار السن الذكور يعانون أمراضا مزمنة بنسبة أقل من الإناث بلغت نحو (43%)، مقابل قرابة (56%) للإناث.

تعرّف على عدد المسنين بالمملكة وكم تبلغ نسبة السعوديين منهم؟ وما الأمراض التي يعانون منها؟‎

أخبار محلية
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