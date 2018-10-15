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أخبار محلية > “التعليم” تمنع استخدام 8 وسائل عقابية في المدارس
15/10/2018   10:12 ص

“التعليم” تمنع استخدام 8 وسائل عقابية في المدارس

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حددت وزارة التعليم 8 أشكال من العقوبات التي يمنع استخدامها في المدارس، مهما كان نوع الخطأ المرتكب من قِبل الطلبة، وفي مقدمة تلك العقوبات الممنوعة الإيذاء الجسدي أو النفسي والحسم من درجات المواد أو التهديد بها.

وتضمنت الوسائل العقابية الممنوع اتخاذها وفقاً لـ “عكاظ”، لما لها من أثر سلبي على الطلبة، الحرمان من تناول وجبة الإفطار في موعدها أو الذهاب إلى دورة المياه أو شرب الماء، وتكليف الطالب بنسخ الواجب المدرسي عقاباً له، وإثارة استفزازه بما يدفعه إلى ارتكاب السلوك الخاطئ أو يدفعه للغياب عن المدرسة.

وحذرت الوزارة من السخرية والاستهزاء بشخصية الطالب، كما حذرت من العقاب الجماعي بسبب مخالفة فردية ارتكبها طالب واحد، أو إقصاء الطالب خارج الصف الدراسي كعقوبة له.

“التعليم” تمنع استخدام 8 وسائل عقابية في المدارس

أخبار محلية
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