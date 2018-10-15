بالفيديو.. رئيس هيئة النقل: وضعنا جهاز تتبع لكل الشاحنات للحد من مخاطرها.. وهذا موعد انطلاق قطار الجوف

كشف رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، أن قطار الشمال سيتم إطلاق رحلاته إلى منطقة الجوف الشهر المقبل، على أن تطلق وجهة القطار محافظة القريات بداية السنة الميلادية المقبلة، وذلك بعدما دشنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” العام الماضي المرحلتين الأولى والثانية اللتين شملتا محطات الرياض والمجمعة والقصيم وحائل.
وأكد الرميح في حديثه لبرنامج “تم” على القناة “السعودية الأولى”، أن الهيئة بدأت منذ مطلع شهر صفر الجاري في تطبيق لائحة جديدة لنقل البضائع ووسطاء الشحن؛ للحد من مخاطر الشاحنات في الطرق السريعة.
وأوضح أن المملكة توجد فيها أكثر من مليون شاحنة، وأن متوسط عمر الشاحنات أكثر من 14 عاماً، بينما لا يتجاوز متوسط عمر الشاحنات في الدول المتقدمة 9 أعوام، لافتاً إلى أن اللائحة الجديدة اشترطت ألا تدخل الخدمة شاحنات رجيع من أوروبا، وألا يتجاوز عمر الشاحنات 5 أعوام؛ كي يسمح لها بالدخول.
وأشار إلى أن اللائحة اشترطت وجود جهاز تتبع آلي يوضع في كل الشاحنات، ويرتبط بمنصة “وصل”، ويحدد وزن الشاحنة؛ كي لا يتم التهاون في ذلك، عبر الاعتماد فقط على الموازين الموجودة في الطرق.