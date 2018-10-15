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أخبار محلية > بالفيديو.. جاءوا ولم يجدوا المكان.. إعلان مضلل عن وظائف في قطار الحرمين يتسبب بربكة وفوضى
15/10/2018   12:54 ص

بالفيديو.. جاءوا ولم يجدوا المكان.. إعلان مضلل عن وظائف في قطار الحرمين يتسبب بربكة وفوضى

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توافدت أعداد كبيرة من الشباب إلى أحد المواقع في المدينة المنورة، وتكدسوا باحثين عن مكان لم يظهر موجودا على أرض الواقع، بسبب إعلان مضلل عن وظائف في قطار الحرمين.

وتناقل متضررون من الواقعة فيديوهات وصورا وأخبارا عمّا حدث، حيث قال بعضهم إنهم استقبلوا رسالة على أحد التطبيقات تفيد بموعد تقديم على وظائف في القطار، مضمّنةً بموقع على الخريطة، تبع ذلك تداول مكثف للرسالة.

وتوافد الراغبون في الوظائف إلى الموقع (مخطط البدراني)، إلا أنهم صُدموا بعدم وجود مكان محدد، وأن الموقع فارغ من معالم واضحة للتقديم على الوظائف، ليتسبب ذلك بموجة ارتباك وحيرة وفوضى.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. جاءوا ولم يجدوا المكان.. إعلان مضلل عن وظائف في قطار الحرمين يتسبب بربكة وفوضى

أخبار محلية
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