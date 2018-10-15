خلال 8 أيام.. الأمن العام يضبط 14 ألف شخص وعدداً من الأسلحة والذخيرة ومخدرات

كشفت المديرية العامة للأمن العام عن القضايا والمخالفات والحالات التي باشرتها دوريات الأمن بمختلف مناطق المملكة ضمن جهود الحملة الأمنية الموحدة خلال الفترة من 27 /1 إلى 4 /2 /1440هـ.
وأوضحت أن إجمالي من ضُبط من أشخاص وصل إلى 14389 شخصا، منهم 4156 شخصا في قضايا مختلفة، و10233 شخصا مخالفات أنظمة، فيما ضُبطت 236 مركبة مسروقة، وأخرى بدون إثبات ملكية، أو مطلوبة.
وفي شأن الأسلحة ضُبط 80 مسدسا و67 بندقية هوائية و1451 ذخيرة وأخرى منوعة، كما ضبطت الدوريات 1237 قارورة مسكر، وعددًا من الجراكل والبراميل، و2716 حبة مخدرة، و1.9 كيلو حشيش، 13.5 كيلو قات، وكميات ضئيلة من الهيروين والشبو والشمة.
وفق “أخبار 24”.