خادم الحرمين: المملكة ترفض كل ما من شأنه النيل من سمعتها وتحرص على مواطنيها في كل مكان

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفيًا اليوم من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، جدّد خلاله وقوف مملكة البحرين الثابت مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول النيل منها أو الإساءة إليها.
وأكّد ملك البحرين لخادم الحرمين الشريفين رفض مملكة البحرين القاطع لكل من يحاول المساس بسياسة وسيادة المملكة العربية السعودية، ووقوف البحرين صفاً واحداً إلى جانب المملكة. وفق “أخبار 24”.
وقد عبّر خادم الحرمين عن شكره للملك حمد بن عيسى آل خليفة وللشعب البحريني الشقيق على مشاعرهم الأخوية الصادقة، مؤكدا أن المملكة ترفض كل ما من شأنه النيل من سمعتها، وعلى حرصها على مواطنيها في كل مكان.