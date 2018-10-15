ما أكثر المناطق والمدن التي توفر وظائف للسعوديين في القطاع الخاص؟

يكثر التساؤل حول أكثر المناطق التي تتوفر فيها وظائف للسعوديين في القطاع الخاص، وتُعتبر جاذبة للمواطن للبحث عن فرص عمل متوفرة.
وكانت آخر إحصائية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية للربع الثاني من عام 2018 قد كشفت عن تفاصيل الموظفين في القطاع الخاص، سواء كانوا سعوديين أو مقيمين، وأبرزت من خلالها فروق الوظائف بحسب المناطق.
وأظهرت النسب تفوق منطقة الرياض بفارق كبير عن بقية المناطق، بواقع 436.385 من الذكور و232.004 من الإناث، فيما تأتي المنطقة الشرقية في إجمالي الموظفين السعوديين بواقع 259.914 للذكور و65.705 للإناث، تزاحمها مدينتا مكة المكرمة وجدة (المكتب الموحد لهما) بـ 205.968 للذكور و114.440 للإناث، فيما لم يختلف الأمر في تصدر المناطق الثلاثة للقائمة بخصوص الوظائف لغير السعوديين. وفق “أخبار 24”.
وتنوعت النسب بين المناطق والمدن الأخرى، حيث جاءت مدينة الجبيل ومنطقة عسير ومنطقة القصيم ومدينة مكة المكرمة (المكتب المفرد) والمدينة المنورة في نسب متقاربة في توفير الوظائف للذكور والإناث.