بسبب خلاف مع زوجته.. مواطن يشعل النار في نفسه بمكة

تحقق الجهات الأمنية في مكة المكرمة في إصابة مواطن بحروق شديدة، بعدما أقدم على إشعال النار في جسده إثر خلافات عائلية.
وأوضحت مصادر، في تفاصيل وملابسات الحادثة أن الجهات الأمنية بمكة المكرمة تلقت بلاغاً يفيد بإشعال مواطن النار في جسده إثر خلاف بينه وبين زوجته.
وبعد وصول رجال الأمن إلى موقع الحادث بحسب “سبق”، تبيّن أنه تم إخماد النار من قبل الجيران وصُنفت إصابته بالحرجة، وتم نقله عبر الهلال الأحمر لمستشفى النور التخصصي.
وعليه تحفظت الجهات الأمنية على زوجته، فيما باشرت شرطة العاصمة المقدسة والأدلة الجنائية التحقيق في الحادثة بحكم الاختصاص، ومن المنتظر أن تصدر الجهات الأمنية بمكة بياناً توضح فيه ملابسات الحادثة.