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أخبار محلية > خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس التركي
15/10/2018   12:48 ص

خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس التركي

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأعرب خادم الحرمين عن شكره لفخامته على ترحيبه بمقترح المملكة بتشكيل فريق عمل مشترك لبحث موضوع اختفاء المواطن جمال خاشقجي.

وأكد الملك حرص المملكة على علاقاتها بشقيقتها تركيا بقدر حرص جمهورية تركيا الشقيقة على ذلك، وأنه لن ينال أحد من صلابة هذه العلاقة. وفق “أخبار 24”.

ومن جانبه، أكد أردوغان تثمينه للعلاقات الأخوية التاريخية المتميزة والوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرصه على تعزيزها وتطويرها.

خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس التركي

أخبار محلية
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