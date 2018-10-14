الرائدة سارة الخزيم بعد عقد شراكات مجتمعية .. أطمح لمزيد من النفع لأهالي الخرج والدلم

الخرج اليوم ـ عزيزة القعيضب
يواصل صالون سارة الثقافي في محافظة الخرج سلسلة النجاحات الثقافية حيث عقد الصالون شراكات مجتمعية مع مركز الأرجوان للفتيات بالدلم وإدارة التعليم بالخرج لتبادل التعاون بما يخدم المصلحة العامة وذكرت رائدة الحراك الثقافي النسائي في المحافظة الأستاذة سارة الخزيم للخرج اليوم أن عقد الشراكات جاء إنطلاقاً من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خير الناس أنفعهم للناس ) ولحاجة السيدات والفتيات لوجود محاضن لتنمية المواهب وقضاء الوقت فيما يفيد .
وأضافت : أطمح وأتطلع لتقديم ما ينفع تاريخ وأهالي محافظتي الخرج والدلم والوطن كافة سواء بإصدار كتب أو تنظيم معارض أو عقد دورات وورش بالإضافة إلى أن لدي مشروع صغير وهو تقديم استشارات نفسية مجانية لمن تحتاجها ، وعن عقد شراكات جديدة ذكرت الخزيم يوجد لدينا خطط لعمل شراكات مع جهات ولجان وجامعات كما عُرض علينا شراكات من جهات عديدة بعضها من الرياض ولاتزال العروض تحت الدراسة .
ويعد صالون سارة الثقافي أحد أهم المعالم الثقافية البارزة ليس على مستوى المحافظة فحسب بل له جهود ومشاركات وحضور فاعل في فعاليات ومناسبات وطنية وأخرى ثقافية مختلفة .