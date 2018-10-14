لاعب الأهلي يكشف موقفه من الرحيل للزمالك

كشفت تقارير صحفية مصرية، عن رفض محمد عبد الشافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فكرة العودة للدوري المصري من جديد عبر بوابة نادي الزمالك.
وكانت إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، قد فتحت خطوط اتصالات ودية مع الظهير الأيسر المصري، عن طريق وسطاء لعودته لصفوف القلعة البيضاء خلال يناير المقبل، إلا أن “شيفو” رفض الرحيل عن الأهلي، مؤكدًا على سعادته باللعب بالدوري السعودي للمحترفين.
وأفادت صحيفة “روز اليوسف” المصرية، اليوم الأحد، أن إدارة الزمالك تسعى للتعاقد مع ظهير أيسر، بناءًا على رغبة من السويسري كريستيان جروس المدير الفني للأبيض، رغم وجود الثنائي بهاء مجدي وأحمد فتوح.
وتسربت آنباء من داخل القلعة البيضاء، عن عدم قناعة المدرب السويسري باللاعب بهاء مجدي، لسد الثغرة في الجبهة اليسرى للأبيض التي برز أخفاقها خلال اللقاءات الأخيرة وأبرزها في مواجهة الهلال على كأس السوبر المصري السعودي والتي حصل عليها نادي الزمالك.