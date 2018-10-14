نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بالفيديو.. الفراج يوضح ملابسات تصريح “ميسي والمخدرات”.. ويعتذر لـ”المكافحة”
14/10/2018   7:43 م

بالفيديو.. الفراج يوضح ملابسات تصريح “ميسي والمخدرات”.. ويعتذر لـ”المكافحة”

+ = -
911

علق الإعلامي وليد الفراج والمكلف بإدارة القنوات الرياضية السعودية على الفيديو الذي جمعه بإعلامي أرجنتيني، حيث شبه فيه ميسي بالمخدرات وأضاف أن الجميع يحبها، مؤكدا أن المسألة لا تتجاوز خطأً لغوياً بريئاً.

ونشر الفراج فيديو يبرر من خلاله الواقعة، حيث قال إن كان يريد تشبيه ميسي بالإدمان، والذي يندرج تحت أشياء أخرى مثل المشروبات الغازية أو السكريات، ولكنه اختار بالخطأ مفردة مخدرات في اللغة الإنجليزية.

ووجه الفراج اعتذارا لمديرية مكافحة المخدرات، التي كانت قد صرحت هذا اليوم أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحقه.

بالفيديو.. الفراج يوضح ملابسات تصريح “ميسي والمخدرات”.. ويعتذر لـ”المكافحة”

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885007163.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.