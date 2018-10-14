بالفيديو.. الفراج يوضح ملابسات تصريح “ميسي والمخدرات”.. ويعتذر لـ”المكافحة”

علق الإعلامي وليد الفراج والمكلف بإدارة القنوات الرياضية السعودية على الفيديو الذي جمعه بإعلامي أرجنتيني، حيث شبه فيه ميسي بالمخدرات وأضاف أن الجميع يحبها، مؤكدا أن المسألة لا تتجاوز خطأً لغوياً بريئاً.
ونشر الفراج فيديو يبرر من خلاله الواقعة، حيث قال إن كان يريد تشبيه ميسي بالإدمان، والذي يندرج تحت أشياء أخرى مثل المشروبات الغازية أو السكريات، ولكنه اختار بالخطأ مفردة مخدرات في اللغة الإنجليزية.
ووجه الفراج اعتذارا لمديرية مكافحة المخدرات، التي كانت قد صرحت هذا اليوم أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحقه.
خطا في مفردة نتيجة عدم تذكر كلمه “ادمان” بالانجليزية لا تستحق التعامل مع “زله” واضح انها عفوية وتحويلها الى محاولة تحريض بهذا الشكل الإخوة في مكافحة المخدرات @Mokafha_SA شكرًا لاهتمامكم ونعتذر لكن ولكل من أزعجته الكلمه عن استخدام مفرده غير مناسبة ابدا#الفراج_الجميع_يحب_المخدرات pic.twitter.com/YsHwbsEP0k
— وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) ١٣ أكتوبر ٢٠١٨