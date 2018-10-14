وكالة “الداخلية” للشؤون العسكرية تفتح باب القبول والتسجيل في القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي برتبة جندي

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية اليوم (الأحد) عن فتح باب التسجيل لدورة دوريات وحراسة المنشآت الدبلوماسية برتبة جندي، بالأمن العام في القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي.
وأوضحت أن من يتخرج من الدورة سيعمل داخل المملكة في مناطق: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، أو خارج المملكة بإحدى سفارات خادم الحرمين الشريفين.
شروط القبول للدورة:
1. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويُستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.
2. أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق له التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولايكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.
3. ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عاماً ولا يزيد على 30 عاماً حسب الهوية الوطنية.
4. أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة وكافة مراحل القبول.
5.ألا يقل طوله عن 172 سم وأن يتناسب طوله مع وزنه حسب اللائحة الطبية.
6. ألا يكون متزوجًا غير سعودية.
7.أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن (75%) وبتخصص (علمي ـ شرعي ـ إداري).
8.ألا تقل نتيجة اختبار القدرات عن (50%).
9.اجتياز القبول التي يحددها الأمن العام بذلك.
المؤهلات المطلوبة:
• لا يقل المؤهل العلمي عن شهادة الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن (75%) وبتخصص (علمي ـ شرعي ـ إداري).
طريقة التسجيل:
1.سيتم البدء بإدخال البيانات اعتباراً من الساعة 10 صباحًا ليوم الأحد 12 / 2 / 1440 هـ وحتى الساعة (10) صباحاً من يوم الخميس 16 / 2 / 1440 هـ عبر منصة أبشر توظيف www.jobs.sa
2.تعبأ الحقول بمنتهى الدقة ولن يُنظر في طلب غير مستوفي الشروط.