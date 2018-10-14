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أخبار محلية > بالأسماء.. “الخدمة المدنية” تدعو 96 متقدماً على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم الموظفين العام للمطابقة النهائية
14/10/2018   7:34 م

بالأسماء.. “الخدمة المدنية” تدعو 96 متقدماً على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم الموظفين العام للمطابقة النهائية

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أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء (96) من المتقدمين على الوظائف المشمولة بسلم الموظفين العام (رجال) والمعلنة في 17 محرم 1440هــ، على موقع الوزارة الإلكتروني.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم مراجعة أي من فروع ومكاتب الوزارة يوم غدٍ الإثنين الموافق 6 صفر 1440هـ، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على برنامج جدارة من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية.

وأكدت الوزارة أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح، وإنما لمراجعة صحة البيانات، وأن أسماء المرشحين النهائية سوف تعلَن على موقع الوزارة الإلكتروني.

ودعت المعلنة أسماؤهم عند مراجعتهم فروع ومكاتب الوزارة لاصطحاب الوثائق التالية للمطابقة: الهوية الوطنية، أصل وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، وللحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.

الأسماء

بالأسماء.. “الخدمة المدنية” تدعو 96 متقدماً على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم الموظفين العام للمطابقة النهائية

أخبار محلية
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