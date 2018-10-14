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أخبار محلية > “كبار العلماء”: شعب المملكة مع حكومته ضد أي تهديدات
14/10/2018   7:33 م

“كبار العلماء”: شعب المملكة مع حكومته ضد أي تهديدات

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شدّدت هيئة كبار العلماء على عمق الأواصر المتينة التي تربط شعب المملكة بحكومته، ووقوفهما الحازم أمام أي تهديدات للنيل من الوطن.

جاء ذلك تعليقا على بيان المملكة حول رفض أي تهديدات ومحاولات للنيل منها، سواء عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية أو استخدام الضغوط السياسية أو ترديد الاتهامات الزائفة.

وقالت هيئة كبار العلماء: “شعب المملكة العربية السعودية خلف قيادته الحكيمة، ومع حكومته الرشيدة في رفضها التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها”.

وأردفت: “وستظل هذه الدولة المباركة -بعون الله – رائدة في العالمين العربي والإسلامي، وذات دور بارز في استقرار ورخاء المنطقة والعالم، عزيزة بالله مهما كانت الظروف والضغوط”.

“كبار العلماء”: شعب المملكة مع حكومته ضد أي تهديدات

أخبار محلية
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