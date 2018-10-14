إصدار 421 ألف تأشيرة عمرة.. ووصول 181 ألف معتمر

كشف مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مطلع العام الهجري الحالي، أن عدد تأشيرات موسم العمرة 1440هـ وحتى تاريخ 2 صفر بلغ أكثر من 421 ألف تأشيرة.
وأوضح أن مجموع القادمين إلى المملكة أكثر من 181 ألف معتمر، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 150 ألف معتمر، منهم 107 آلاف في مكة المكرمة، بينما 43 ألفا في المدينة المنورة، فيما سجل مغادرة 31 ألف معتمر بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.
وأشار إلى أن عدد المعتمرين الذين وصلوا عبر المنافذ الجوية بلغ أكثر من 170 ألف معتمر، وعن طريق المنافذ البرية أكثر من 11 ألف معتمر، ولم يسجل أي وصول عبر المنافذ البحرية.
جدير بالذكر أن المؤشر الأسبوعي يهدف إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار.