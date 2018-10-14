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أخبار محلية > “قطار الحرمين” يوضح كيفية حجز المقاعد في رحلاته وطريقة السداد
14/10/2018   4:51 م

“قطار الحرمين” يوضح كيفية حجز المقاعد في رحلاته وطريقة السداد

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أوضح مشروع قطار الحرمين السريع طريقة حجز المقاعد لرحلات القطار، وكذلك طريقة سداد قيمة الحجز.

وذكر المشروع أن الحجز يكون عن طريق الدخول لـموقع قطار الحرمين السريع الإلكتروني ثم اختيار مسار الرحلة ومحطة المغادرة ومحطة الوصول، وتاريخ الذهاب والعودة ودرجة الرحلة وعدد الركاب.

وأضاف أنه بعد ذلك ستظهر نتائج البحث، ويختار المسافر الرحلة المناسبة له ثم يقوم بإدخال بياناته، ثم اختيار المقعد، ثم طريقة السداد وهي إما عن طريق البطاقة الائتمانية أو نظام سداد.

يذكر أن أولى الرحلات الرسمية لقطار الحرمين انطلقت يوم الخميس الماضي، بين مكة والمدينة مرورا بمحطتي جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث يتم تسيير رحلات 4 أيام أسبوعياً (الخميس والجمعة والسبت والأحد) ستتوسع تدريجيا لتشمل كل أيام الأسبوع.

قطار الحرمين

وفق “أخبار 24”.

“قطار الحرمين” يوضح كيفية حجز المقاعد في رحلاته وطريقة السداد

أخبار محلية
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