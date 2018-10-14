“الأرصاد”: حالة مطرية ابتداءً من الغد على عدد من مناطق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من يوم غدٍ على منطقة نجران، وشرورة، والخرخير، وصحراء الربع الخالي.
وقالت إن الأمطار المتوقعة ستُصحب بنشاط في الرياح السطحية، ويتوقع أن تمتد إلى مرتفعات مناطق جازان، وعسير, والباحة لتشمل الأجزاء الساحلية وجزيرة فرسان، والأجزاء الجنوبية لمنطقة الرياض ووادي الدواسر.
وأبانت أن تأثير هذه الحالة المطرية سيمتد من الثلاثاء القادم وحتى الخميس على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وأجزاء من منطقة الرياض تشمل عفيف، والدوادمي، والأفلاج، ومنطقتي حائل والقصيم.
كما يتوقع أن تتأثر الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة (القنفذة، والليث، وجدة، ورابغ) بهطول أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة اعتبارا من يوم الأربعاء القادم، إضافة إلى تأثر أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.
وأوضحت “الأرصاد” أن التوقعات تشير إلى استمرار فرصة هطول الأمطار على المناطق المذكورة، وتمتد إلى مناطق أخرى خلال نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع القادم.