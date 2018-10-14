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أخبار محلية > نصائح مهمة لتوفير استهلاك الطاقة في الثلاجات والغسالات
14/10/2018   4:49 م

نصائح مهمة لتوفير استهلاك الطاقة في الثلاجات والغسالات

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أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة” رسائل توعوية لتوعية الجمهور، بالسلوكيات الصحيحة لاستخدام أجهزة الثلاجات – المجمدات والغسالات بشكل موفر للطاقة، إضافةً إلى إبراز أهمية ودلالات بطاقة كفاءة الطاقة للثلاجات – المجمدات والغسالات.

أولاً : الغسالات :

1. اختيار الغسالة ذات الحجم المناسب لتفادي استهلاك طاقة أكبر بغير حاجة.

3. تحديد أوقات الغسيل في الصيف لتكون خارج أوقات الذروة (1م – 5م).

4. الاستفادة من خصائص الغسالة (مثل: الغسيل السريع والغسيل الاقتصادي).

5. عدم تسخين الماء البارد عند غسل الملابس لتوفير حوالي 30% من طاقة دورة الغسيل.

6. الاستفادة من الهواء والشمس لتجفيف الملابس.

ثانياً : الثلاجات – المجمدات:

1- ترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10-15 سم لزيادة المجال لتهوية أنابيب التبريد والضاغط، ما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء، وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار تقل عن 10 سم.

2- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات والمجمدات، وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

3- وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل: المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن).

4- عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد وذلك قبل وضعه في الثلاجة، حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.

5- ضبط درجة الحرارة (الثرموستات) على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة ونحو (- 18 إلى – 20) درجة مئوية للمجمدات يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.

نصائح مهمة لتوفير استهلاك الطاقة في الثلاجات والغسالات

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