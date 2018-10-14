رئيس “الشورى”: المملكة تصد هجمات مفتعلة من وسائل إعلام مؤدلجة.. والعاقل من يدرك مغزى ما تلوكه

أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن الهجمة التي تقودها بعض وسائل الإعلام ضد المملكة لا يمكنها أن تحوّل الحقائق ولا تشتت نظر من ينشدها في زمن يتيح الوصول للمعلومة لكل فرد.
وأوضح آل الشيخ أن المملكة تصد هجمات مفتعلة من وسائل إعلام مؤدلجة تسعى ولو عبر الافتراءات والتسربيات والأوهام لكاتبيها ومحرريها لإيجاد ثغرة تهاجم بلادنا من خلالها.
وقال إنه حري بالعاقل المنصف أن يدرك المغزى الفج والسعي الخاسر الذي يلوكه الإعلام وبعض ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن المملكة تحرص على مواطنيها في الداخل والخارج، حتى من ثبت عليهم الجرم يمتعون بكامل حقوقهم المنصوص عليها في الأنظمة.
وشدد على أن حكومة المملكة متمسكة بثوابتها وتقاليدها المراعية للأنظمة والأعراف والمواثيق الدولية.