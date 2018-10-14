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أخبار الخرج > بالصور.. الماضي يكرم ( شرطة الخرج – الدوريات الامنية – المرور – المجاهدين ) من ضباط وافراد المتميزين لعام ١٤٣٩هـ
14/10/2018   2:02 م

بالصور.. الماضي يكرم ( شرطة الخرج – الدوريات الامنية – المرور – المجاهدين ) من ضباط وافراد المتميزين لعام ١٤٣٩هـ

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كرم محافظ الخرج الاستاذ / مساعد الماضي اليوم الاحد ١٤٤٠/٢/٥هـ بعد صلاة الظهر بمكتبة ( شرطة الخرج – الدوريات الامنية – المرور – المجاهدين ) من ضباط وافراد المتميزين لعام ١٤٣٩هـ .

 

بالصور.. الماضي يكرم ( شرطة الخرج – الدوريات الامنية – المرور – المجاهدين ) من ضباط وافراد المتميزين لعام ١٤٣٩هـ

أخبار الخرج
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