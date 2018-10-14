بالصور.. أمين المنطقة الشرقية يفتتح مشروع “بلازا حي الشاطئ” في الواجهة البحرية بالدمام

افتتح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير مساء أمس السبت، مشروع “بلازا حي الشاطئ” في الواجهة البحرية الشمالية بمدينة الدمام.
وأوضح الجبير أن افتتاح الجزء الخاص بشاطئ البلازا في الواجهة البحرية الشمالية يعدّ استكمالاً للواجهة البحرية في الدمام، مشيراً إلى أن “بلازا حي الشاطئ” يعتبر امتداداً لتطوير منطقة الكورنيش؛ حيث تتضمن ممشى بطول 1200 متر مربع، وبمساحة إجمالية تقدر بـ ١٦٠ ألف متر مربع.
وبيّن أمين المنطقة الشرقية أن الواجهة الجديدة تمتاز بساحات مفتوحة ومرصوفة بالبلاط المتداخل والبلاطات الخرسانية، ويتخللها أحواض الزراعة والمسطحات الخضراء وساحات الألعاب المظللة والمواجهة للبحر، لافتاً إلى أن المنطقة تضم دورتي مياه؛ إحداهما للرجال والأخرى للنساء، ويفصل المنطقة المطورة عن البحر سور من الخرسانة مسبقة الصب ومعالجة بدهان “إيبوكسي”، وتتوافر فيها مقاعد على طول الكورنيش.
وأشار إلى أن أمانة الشرقية عمدت إلى إضاءة المنطقة بأعمدة إنارة تجميلية تغطيها بشكل كامل، إلى جانب تزيينها بنافورة خرسانية “حوض مستطيل وكرة دائرية”، فيما يحيط بالنافورة من الجانبين مجسم جلسات؛ تم تزيينه بسور من “الإستانليس ستيل” للحماية، ويحوي مدرجاً مغطى بألواح “الغرانيت” المتداخل مع العشب الاصطناعي، إضافة إلى وجود مصلى يخدم المنطقة، حيث تم تجهيزه بأماكن وضوء خارجية خلف دورة المياه؛ لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
ولفت الجبير إلى أن الأحواض المخصصة للزراعة تمت زراعتها بأنواع متنوعة من الأشجار الدائمة والنخيل، وكذلك مناطق واسعة من العشب الطبيعي، إضافة إلى وجود الزهور التي تزين المنطقة وتغطي مساحة ٢٥٪ من المشروع.
وأكد أن المشروع جاء لراحة المواطنين وخدمتهم وتوفير المتعة والترفيه لهم، مشيراً إلى أن المنطقة الشرقية تَعبر لآفاق المستقبل؛ لتصبح زاخرة بالمنجزات الحضارية، التي عمّت جميع المجالات وفي مقدمتها الاهتمام بالمواطن ورعايته ورفاهيته.