بالصور.. سبعيني في تبوك يجمع 11 سيارة قديمة ويصلحها.. واحدة منها عمرها 91 عاماً

استغل مواطن سبعيني بمحافظة حقل في منطقة تبوك أوقات فراغه في جمع السيارات القديمة وإصلاحها على مدار 20 عاماً؛ حيث بلغ عدد السيارات التي جمعها 11 سيارة، بينها سيارة عمرها 91 عاماً.
وأوضح المواطن ناصر العمراني، وفقاً لـ “سبق”، أن إصلاح السيارات القديمة أصبح هوايته المحببة؛ حيث يقوم بالبحث عنها وشرائها بمساعدة أبنائه، ثم يعمل على إصلاحها وبذل جهد كبير في الحصول على قطع غيار لها حتى لو اضطر للسفر من أجل ذلك.
وأشار العمراني إلى أن إصلاح السيارات بالنسبة له يقتصر فقط على جعل محركاتها تدور دون العمل على ترميمها من الخارج، فهو يفضل أن يظهر القِدم على السيارات القديمة التي يجمعها، مؤكداً أنه لا يجمع السيارات بهدف تجاري بل لأنها مجرد هواية.
وبيّن أن من بين السيارات التي يقتنيها سيارة يعود تاريخ تصنيعها إلى عام 1927، وهي من نوع “فورد”، وتعد أقدم سيارة تدخل شمال المملكة، مشيراً إلى أن الحصول على قطع الغيار القديمة للسيارات ليس بالأمر الهين، وأحياناً يضطر للسفر من حقل إلى الرياض والقصيم من أجل البحث عنها.
وروى العمراني قصة طريفة تخص سيارة “دودج 48” التي يمتلكها الآن، حيث إنه يعمل في الرعي، وفي عام 1948 كان يتمنى شراء سيارة، لكنه لم يمتلك المال الكافي، وعندما رأى تلك السيارة تمنى أن يمتلك مثلها، وبعد 50 عاماً روى لأبنائه القصة، فبحثوا عنها وعثروا عليها بصعوبة، وقام بإصلاحها بنفسه.