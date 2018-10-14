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أخبار محلية > 50بالصور.. سعودية بفريق “السلام التطوعي” ينفذن أول فرضية إنقاذ عربياً وإسلامياً في البر والبحر
14/10/2018   10:37 ص

50بالصور.. سعودية بفريق “السلام التطوعي” ينفذن أول فرضية إنقاذ عربياً وإسلامياً في البر والبحر

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تمكنت 50 سيدة سعودية متطوعة بفريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ من تنفيذ أول فرضية تطوعية لنساء على مستوى العالمين العربي والإسلامي، في البر والبحر؛ لتحدي الصعاب من أجل البحث والإنقاذ، حيث اختتمنها أمس (السبت) بنجاح.

وأوضح قائد الفريق سعود المالكي، بحسب “عكاظ”، أن الهدف من الفرضية كان التدريب على التعايش مع التحديات، مثل الصعاب والعيش دون ماء أو أكل، لافتاً إلى توفير جميع الاحتياجات الأساسية للفريق ليخوض تجربة التعايش مع البيئة.

وأضاف المالكي أنه تمت الاستفادة من الفرضية بالعمل الجماعي وتحمل المسؤولية والتعايش في أصعب الظروف كونهن فريق بحث وإنقاذ، مبيناً أن الفرضية شملت جبالاً ومناطق وعرة، وتم بناء الخيام والبحث عن كنز وصيد الحيوانات وأكلها، مشيداً بالجهود المبذولة من الفريق والجدية في التنفيذ.

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50بالصور.. سعودية بفريق “السلام التطوعي” ينفذن أول فرضية إنقاذ عربياً وإسلامياً في البر والبحر

أخبار محلية
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