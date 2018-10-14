“الطيران المدني” تضع حداً أعلى لأسعار الرحلات الداخلية

وضعت الهيئة العامة للطيران حداً أعلى لأسعار رحلات الطيران الداخلية؛ لضمان عدم تجاوزها من قبل شركات الطيران التي تعمل داخل الأجواء السعودية.
وأوضح رئيس الهيئة عبدالحكيم التميمي، وفقاً لـ “الوطن”، أنه تم وضع سقف لأسعار المقاعد في الرحلات الداخلية ووضع لائحة تنظيمية، مبيناً أن وجود 5 ناقلات منافسة أدى إلى تطوير الخدمة وخفض الأسعار.
وأشار التميمي إلى أن الناقل الجوي يريد امتلاء الطائرة بأكبر عدد ممكن من المسافرين، وذلك لن يتم إلا من خلال تقديم الأسعار المناسبة.
في السياق ذاته، ذكرت مصادر أن اللائحة التنظيمية لم تحدد أسعاراً بعينها، ولكن حددت بالنسب والأوقات التي ترفع فيها، على أن تلتزم بها الشركات في النقل الداخلي وتم تعميم اللائحة على الناقلات.