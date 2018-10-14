حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأحد، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من الربع الخالي.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن الفرصة تتهيأ لتكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان وعسير والباحة وتمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة وكذلك على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما لا يستبعد تكون الضباب على السواحل الشرقية للمملكة خلال الليل وساعات الصباح الباكر.