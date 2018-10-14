“العدل” تكشف تفاصيل هيكلها التنظيمي.. استحداث منصب نائب الوزير وإدارة نسائية مستقلة

كشفت وزارة العدل عن تفاصيل هيكلها التنظيمي الجديد، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته الأسبوع الماضي.
وذكرت الوزارة أن أبرز التغييرات في الهيكل التنظيمي، استحداث منصب بمسمى نائب الوزير، وآخر بمسمى مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، كما حمل الهيكل دخول العنصر النسائي لهيكلة الوزارة بشكل رسمي عبر إدارة مستقلة.
وأضافت أنه تم إنشاء إدارة أخرى نوعية ترتبط بالوزير لـ”خدمات المستفيدين”، إضافةً لقطاع أعمال الوزارة الرئيسة ويمثلها نائب الوزير.
وأشارت إلى أن تطبيق الهيكل التنظيمي سيمر بعدة مراحل أهمها: تصميم هيكل تجريبي وتطبيقه لمدة عام، وتطوير الهيكل الجديد بما يعزز دور الوزارة الممكن للقطاعات العدلية، ودعم تنفيذ الخارطة الاستراتيجية لوزارة العدل والتكامل مع رؤية 2030، ووضع خطة التطبيق للهيكل الجديد بما يضمن انتقال الأعمال بسهولة، والمتابعة وقياس الأداء والتطوير المستمر.
وأبانت أن الدليل التنظيمي الذي صدر بجانب الهيكل، حدد الهدف العام للوزارة وهو “الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل بالعمل، والرفع بما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق بمرفق العدالة”.