أكدت مصادر بإدارة مشروع قطار الحرمين السريع، أنه سيتم ضم محطة القطار في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة إلى المشروع خلال ثلاثة أشهر.
وأوضحت المصادر بحسب “الاقتصادية”، أن المحطة شبه جاهزة، ومع اكتمال المشروع سيتم ضمها قبل نهاية العام الجاري 2018.
من جانبه، قال محمد فلاتة مدير المرحلة الثانية في المشروع، إن هناك اجتماعات دورية مع هيئة الطيران المدني، الجهة المسؤولة عن تنفيذ محطة قطار الحرمين السريع ضمن مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في جدة، متوقعا زيادة عدد الرحلات مطلع عام 2019، لتكون ست رحلات من المحطات النهائية في المشروع في كل اتجاه، مرورا بالمحطات الوسطية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وجدة.
يذكر أن الخميس الماضي شهد الانطلاق الرسمي لرحلات قطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورا بمحطة مدينة جدة بالسليمانية ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ.