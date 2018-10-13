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اخبار رياضية > الدعيع: حراسة الهلال مطمئنة.. ولا حاجة للتصعيد
13/10/2018   10:55 م

الدعيع: حراسة الهلال مطمئنة.. ولا حاجة للتصعيد

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أشاد حارس المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق عبدالله الدعيع بمستوى حراس نادي الهلال في الفترة الحالية، ورفض فكرة التصعيد أو الاستقطاب في الفترة الحالية حفاظًا على الاستقرار. وقال الدعيع في حديث لصحيفة “سبق”: “مستوى الحراسة في هذه الفترة مطمئن بمشاركة علي الحبسي في منافسات الدوري السعودي الذي أعطى قوة وطمأنة لخط الدفاع نظير مستوياته المميزة”.

وأضاف: “كان البعض متخوفًا من تدني مستوى عبدالله المعيوف، ولكنه هو الآخر أثبت في مباراة السوبر السعودي – المصري أنه على أتم الجاهزية متى ما دعت الحاجة إلى خدماته”.

وتابع الحارس السابق: “الآن نستطيع القول إن الهلال في هذه الفترة ليس بحاجة إلى التعاقد مع حارس محلي، ولا حتى التصعيد؛ وذلك حفاظًا على المنظومة الحالية”.

الدعيع: حراسة الهلال مطمئنة.. ولا حاجة للتصعيد

اخبار رياضية
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