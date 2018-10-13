بهدف رومارينهو.. الاتحاد يهزم العين الإماراتي وديا

قاد البرازيلي رومارينهو فريق الاتحاد للفوز أمام العين الإماراتي، في المواجهة الودية التي جمعت بينهما مساء السبت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.
ويقيم الاتحاد معسكراً إعدادياً في مدينة الطائف تحت قيادة مدربه الجديد سلافن بيليتش، في إطار تحضيرات الفريق خلال فترة التوقف الحالية لارتباط المنتخب الوطني ببطولة “سوبر كلاسيكو” الودية الدولية. وفق “أخبار 24”.
وسجل رومارينهو هدف الفريق في الدقيقة 35 من عمر المباراة بعد مجهود فردي رائع مراوغاً دفاع العين.
وفتحت إدارة النادي المدرجات للجماهير بعدما كانت قد نوهت أن المباراة مغلقة.
ويستعد الاتحاد لمواجهة أحد، الجمعة المقبلة في الجولة السادسة من عمر مسابقة دوري المحترفين.
ويتذيل الاتحاد ترتيب جدول المسابقة برصيد نقطة واحدة فقط.