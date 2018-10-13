رغم الهجوم عليه.. تركي آل الشيخ “لن يتخلى” عن الرياضة المصرية

وجّه معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، رسالة إلى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري.
وقدم تركي آل الشيخ، دعمًا كبيرًا لنادي الزمالك، خلال الفترة الماضية، ولعب دورًا كبيرًا في حسم القلعة البيضاء، لعدد من الصفقات الهامة؛ أبرزها ضم التونسيين حمدي النقاز وفرجاني ساسي.
وشكر تركي آل الشيخ في تدوينه عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مرتضى منصور، على مبادرته بإطلاق اسمه، على أحد المباني الاجتماعية في نادي الزمالك.
وأكد معالي المستشار، على أن هذه المبادرة لم تكن متوقعة، مرحبًا في نفس الوقت بها، نظرًا لكونها تأتي من نادي عريق وكبير مثل الزمالك.
وأعلن تركي آل الشيخ، استمراره في دعم الكرة المصرية، باعتباره رئيسًا للاتحاد العربي لكرة القدم.
جدير بالذكر أن تركي آل الشيخ، أعلن في وقت سابق، انسحابه من الاستثمار في الرياضة المصرية، بعد الهجوم الذي تعرض له من قِبل بعض جماهير النادي الأهلي، على الرغم من الدعم اللامحدود الذي قدمه معالي المستشار لفريقهم.
وفق “أخبار 24”.