وافت المنيةُ مقيما باكستانيا أثناء أدائه صلاة السنة الراتبة في مسجد المندوبية بقرية الديلمي في محافظة بيشة، حيث وثق مقطع فيديو مستخرج من كاميرات المراقبة الواقعة.
وظهر الوافد، ويدعى عابد يعمل كهربائيا منذ 23 عاما في المملكة، وهو يرفع رأسه من الركوع في صلاة السنة، ليترنح قليلا ويسقط على الأرض ويهرع نحوه المتريثون في المسجد بعيد صلاة المغرب، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.
وأشاد سكان القرية بعابد الذي تربطه علاقات قوية مع الكثيرين، ويُرى دائما في المسجد لأداء الصلوات، داعين له بالمغفرة والرحمة.
وفق “أخبار 24”.