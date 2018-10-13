حققت المملكة 8 ميداليات في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية (جاكرتا 2018) التي اختتمت اليوم (السبت) في العاصمة الإندونيسية على مدى سبعة أيام.
وجاءت المملكة في الترتيب التاسع عشر بين المنتخبات الآسيوية المشاركة، وحققت ميداليتين ذهبيتين وثلاث ميداليات فضية وثلاث ميداليات برونزية.
وشاركت المملكة بثلاثة عشر لاعباً في منتخبات ألعاب القوى، ورفع الأثقال، وسلة الكراسي المتحركة.
وحقق اللاعب نور الصناع ذهبية 400 متر بزمن 53.00 ث، وفضية سباق 200م تصنيف T44 بزمن 24.10 ثانية، كما نال العداء أحمد عداوي الذهبية الثانية بفوزه في منافسات سباق 200 متر تصنيف T35 بزمن 14 :30 ثانية، ونال فضية منافسات 100م بزمن 14.40 ثانية.
وفاز لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة هاني النخلي بالميدالية الفضية لمنافسات دفع الجلة بمسافة 9:37 متر, وتوج علي النخلي ببرونزية سباق 100م بزمن 12.01 ثانية.
كما نال فهد الجنيدل الميدالية البرونزية في سباق 100م كراسي متحركة بزمن 65 : 15 ثانية، وتٌوج لاعب منتخب القوى راضي الحارثي ببرونزية مسابقة رمي الصولجان.
وفي منافسات رفع الأثقال حقق الرباع خالد الناجم المركز الرابع في منافسات فئة الوزن المفتوح + 107 كجم وسجل رقم 207 كجم، فيما حل الرباع صالح القحطاني بالمركز 11 بمنافسات رفع الاثقال في فئة الوزن 107 كجم ، وحقق الرباع عبدالعزيز سحلول في منافسات فئة الوزن 72 كجم الرقم 143 كجم بزيادة 7 كجم عن رقمه السابق ، فيما سجل الرباع ميسر عليمي رقم 119 كجم حل من خلاله بالمركز الخامس في منافسات فئة وزن 49 كجم.
وفق “أخبار 24”.