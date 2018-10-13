خالد الفيصل يوكل نائبه الأمير عبد الله بن بندر بمهامه خلال إجازته السنوية

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أناب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل الأمير عبدالله بن بندر في تولي مهامه خلال فترة إجازته.
صرحت بذلك إمارة منطقة مكة المكرمة في بيان موجز أصدرته اليوم (السبت).
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