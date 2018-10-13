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أخبار محلية > خالد الفيصل يوكل نائبه الأمير عبد الله بن بندر بمهامه خلال إجازته السنوية
13/10/2018   7:20 م

خالد الفيصل يوكل نائبه الأمير عبد الله بن بندر بمهامه خلال إجازته السنوية

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أناب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل الأمير عبدالله بن بندر في تولي مهامه خلال فترة إجازته.

صرحت بذلك إمارة منطقة مكة المكرمة في بيان موجز أصدرته اليوم (السبت).

خالد الفيصل يوكل نائبه الأمير عبد الله بن بندر بمهامه خلال إجازته السنوية

أخبار محلية
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