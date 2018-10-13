أعلنت شركة الرياض القابضة الانتهاء من مشروع مركز الشرق لقطع غيار السيارات المستعملة، الذي يقع في حي السلي شرق العاصمة الرياض.
ويمتد المشروع على مساحة أرض تبلغ 357.000 متر مربع، وتضم 209 ورش لبيع قطع الغيار المستعملة، و16 ورشة للصيانة، و23 محلا تجاريا.
كما ضمت مرافق المشروع مبنى للجهات الحكومية، ومسجدين يتسع كل واحد منهما لأكثر من 300 مصلٍّ، بالإضافة إلى تخطيط الشوارع وتركيب اللوحات الإرشادية وإقامة سور خارجي للمشروع وبوابة دخول.
وأظهرت مقاطع فيديو صورها زوار للمشروع انتهاءه وطريقة تخطيط شوارعه بشكل واضح، في انتظار الافتتاح الرسمي.
وفق “أخبار 24”.