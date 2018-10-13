“الجوازات” تطلق 3 خدمات إلكترونية جديدة للمواطنين والمقيمين

دشنت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني 3 خدمات إلكترونية جديدة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين وتسهم في سهولة تقديم خدمات الجوازات لهم.
الخدمة الأولى هي التفويض الشامل لأي شخص ذكر أو أنثى لإجراء أي خدمة للتابعين أو المقيمين التابعين له، بشرط وجود حساب له في “أبشر”، ويندرج تحت خدمة التفويض الشامل 21 خدمة منها إصدار جواز سفر، تجديد جواز سفر، استلام جواز سفر، تسجيل خرج ولم يعد، تمديد تأشيرة زيارة، وغيرها.
الخدمة الثانية هي نقل المعلومات للمؤسسات التي يقل عامليها عن 100 عامل حيث يتيح ذلك لصاحب العمل تحديث بيانات جواز سفر المقيم آلياً دون مراجعة الجوازات، وكذلك يستطيع رب الأسرة المقيم تحديث بيانات جوازات التابعين لديه بعد تجديدها من سفارة بلادهم الموجودة بالمملكة. وفق “أخبار 24”.
الخدمة الثالثة هي “بيانات مقيم” عن طريق منصة (أبشر أعمال) وتمكن صاحب العمل الحصول على المعلومات الأساسية للمقيمين العاملين لديه وطباعتها لتقديمها للجهات الرسمية عند طلبها، شاملة البيانات الأساسية، معلومات الجواز والتأشيرات والتابعين والمركبات، ليتوقف بذلك مراجعة الجوازات للحصول على “برنت”.
كما يمكن للوزارات والجهات الحكومية والأهلية الاستعلام عن تقرير مقيم وذلك بموجب الرقم المرجعي ورقم هوية مقيم والاطلاع على البرنت خلال شهر من تاريخ إصداره.