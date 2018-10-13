توفي خمسة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون جميعهم من عائلة واحدة، نتيجة تصادم بين سيارتهم وسيارة أخرى توفي قائدها، وذلك مساء أمس الجمعة بطريق الرين – بيشة.
وقال قريب أفراد العائلة المنكوبة ويدعى ناصر الهماسي إن أقرباءه كانوا في طريقهم إلى مركز طلالا بشمال منطقة عسير لتقديم واجب العزاء في قريب لهم، مبينًا -وفقًا لصحيفة “سبق”- أنهم كانوا يستقلون سيارة “هيونداي”.
وأبان أنه وقع تصادم بين مركبتهم وأخرى “كامري” بالقرب من محطة برودان، نتج عنه وفاة خمسة من أقربائه وإصابة ثلاثة آخرين، بالإضافة إلى مصرع سائق السيارة “الكامري”، وقد تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
يذكر أن طريق “بيشة – الرين” شهد وقوع العديد من حوادث السير أودت بحياة الكثير من الأشخاص خلال السنوات الماضية، وأرجع البعض ذلك لعدم ازدواجية الطريق وكثرة المركبات التي تعبره يوميًّا.