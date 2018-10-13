تسببت عاصفة “كالوم” التي تضرب بريطانيا حاليًّا، في حالة من الرعب والخوف لمئات المسافرين بالطائرات، خاصة في ظل معاناة الطائرات في أثناء الهبوط في مطاري مانشتسر وبريستول.
وأظهرت لقطات مصورة، محاولة العديد من الطائرات الهبوط وسط أحوال جوية صعبة ولحظات رعب بسبب الرياح العاتية التي بلغت سرعتها نحو 130 كيلومترًا في الساعة وكانت تتلاعب بالطائرات في الهواء.
ورصدت اللقطات محاولات مضنية للطائرات تحاول الهبوط بسلام في ظل الأمطار الغزيرة المتساقطة أيضًا والتي سببت رعبًا إضافيًّا في الهبوط، ما اضطر بعض الطيارين إلى الدوران بطائراتهم عدة مرات للهبوط بشكل صحيح.
وتسببت العاصفة في إلغاء رحلات آلاف المسافرين في مطارات بلفاست ومانشستر ودبلن وكارديف ونيوكواي، فيما توقفت حركة القطارات بويلز وديفون وكورنوول.
وكان المكتب الوطني للأرصاد ببريطانيا، حذر من هطول أمطار غزيرة على أجزاء واسعة من البلاد جراء العاصفة “كالوم”، داعيًا إلى توخي الحذر.
ووفقًا لوسائل الإعلام البريطانية، فإن أكثر من 30 ألف منزل في أيرلندا، و950 منزلًا جنوب غرب إنجلترا، باتت دون تيار كهربائي، بسبب الرياح العاتية.
وفق “أخبار 24”.