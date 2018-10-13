قام لاعبو المنتخب الأرجنتيني بجولة سياحية بالرياض، شملت قصر المصمك والمتحف الوطني للآثار والتراث الشعبي في الرياض.
وأظهر مقطع فيديو نشرته الهيئة العامة للرياضة جانبًا من زيارة لاعبي المنتخب لقصر المصمك، وصورًا أخرى نشرها اتحاد كرة القدم لأعضاء الفريق في أثناء تجولهم داخل أروقة وقاعات المتحف الوطني وساحاته الخارجية.
ويشارك المنتخب الأرجنتيني في بطولة “سوبر كلاسيكو” الدولية الودية، إلى جانب الأخضر السعودي ومنتخبي البرازيل والعراق.
🎥 لاعبو المنتخب الأرجنتيني يزورون قصر المصمك والمتحف الوطني للآثار والتراث الشعبي في الرياض#نجوم_العالم_في_السعودية#SuperClasico_in_KSA pic.twitter.com/RcSQEX682k
— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) ١٣ أكتوبر ٢٠١٨