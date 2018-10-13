إحداهن متزوجة من رجلين.. تفاصيل الحكم على 4 رجال و3 سيدات بتهمة ممارسة الدعارة بمكة

صادقت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة على الأحكام التي أصدرتها محكمة جدة الجزائية على 7 آسيويين وآسيويات، عقب إدانتهم بممارسة أعمال منافية للآداب بغرض الكسب المادي، وحيازة مقاطع وصور خليعة.
وحسب ” عكاظ” تمثلت الأحكام في السجن والغرامة ومصادرة المضبوطات وفصل الخدمة عن هواتف المحكومين، كما أوصت المحكمة بإبعادهم من البلاد بعد انتهاء محكومياتهم.
وكان المدعي العام في النيابة اتهم 4 رجال و3 سيدات من جنسيات آسيوية بالاشتراك في أعمال منافية للآداب وممارسة أعمال مخلة، والتستر على خادمات هاربات والاتجار بهن، وإعداد وكر لممارسة الأعمال المخلة، وتخزين مقاطع وصور مخلة بالآداب العامة في هواتفهم.
وكشفت التحقيقات أن إحدى المتهمات خادمة آسيوية درجت على إرسال صور غير لائقة وعارية عبر “الواتساب” لاستقطاب الآخرين، وأخرى تزوجت آسيويا وهي على ذمة زوجها الأول.
وبعد الاستماع إلى ردود المتهمين وبناء على إقرار المدعى عليهم بإشاعة الفاحشة في المجتمع والرضا بالرذيلة ثبتت إدانتهم، وحكمت المحكمة على زعيم المجموعة بالسجن 5 سنوات، وتغريمه 30 ألف ريال، وصرف النظر عن تهمة الاتجار بالبشر، ومصادرة مبلغ 9 آلاف ريال والجوال المضبوط معه.
وتضمن الحكم على المتهم الثاني الحبس 3 سنوات وغرامة 20 ألف ريال، وتضمن الحكم سجن 3 آسيويات سنتين، وفرض غرامة مالية على كل واحدة 10 آلاف ريال تعزيرا، ومصادرة هواتفهن.