غرفة الرياض تعلن 251 وظيفة شاغرة بالقطاع الخاص

أعلنت غرفة الرياض توفر 251 وظيفة إدارية وفنية بالقطاع الخاص، قامت بطرحها 10 شركات ترغب في شغلها بالمؤهلين من السعوديين والسعوديات من حملة البكالوريوس والدبلوم والثانوية العامة، وسيكون موعد إجراء المقابلات الشخصية لشغل هذه الوظائف في الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر الجاري بمقر الغرفة والشركات.
وأوضحت غرفة الرياض أنّ مسميات الوظائف المطروحة، هي: (مشرف تدريب، فني كهربائي، موظفة استقبال، مبيعات، محاسبة، محاسب، فني حاسب آلي بكالوريوس، فني سلامة مهنية دبلوم في نفس المجال، مشرفة أغذية ومشروبات، مسؤولة حجوزات، موظفة مكاتب أمامي، مسؤولة موارد بشرية، مسؤولة طلبات، مدير التطوير التنظيمي، مراجع داخلي، محاسب مالي، ممرضة، بائعة عطور وتجميل، مهندس أعمال مدنية، مهندس تخـطيط ومتابعة ميدانية أعمال كهربائية، مشغل مضخات، مشـــغل محطة ميـاه، مشــغل محطة الغاز، مشـــرف الخطوط الخارجية والمناهيل للغاز، مشغل غلايات وضواغط هواء ومبردات، فني كهرباء صيانة وإصلاح، تكييف، مشرف ميكانيكا، فني أعمال ألمونيوم وحديد، مدير التخطيط والمتابعة الميدانية المنطقة التعليمية، رســــام، فني ( صيانة وقائية )، فني تكييف إصلاح وتعديلات، مساعد فني تكييف إصلاح وتعديلات، مساعد فني تكييف، فني مضخات إصلاح وتعديلات، فني غاز، فني تركيبات، مشـــرف ميكانيكا عام، فني معالجة مياه، فني أنظمة إطفاء حريق، فنـي صيانة موتورات كهربائيــة، مشـرف كهرباء إصــلاح وتعديلات، فنـي كهرباء ضغط منخفض، فني موتورات كهـربائـية ).
وأشارت غرفة الرياض إلى أن الشركات التي قامت بطرح هذه الوظائف هي (امنكو، ديبا السعودية، الخطوط السعودية للتموين، ستيلكس الجريسي المحدودة، الجزيرة للتجارة والتصنيع المحدودة، دار المياسين، فندق الريتز كارلتون، مجموعة راز القابضة، مركز الساعاتي الطبي).
ومن جانبه أشاد نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالغرفة المهندس منصور الشثري بالتعاون والتجاوب الذي تبديه منشآت القطاع الخاص مع توجهات الغرفة وجهودها في مجال توظيف السعوديين والسعوديات الباحثين عن العمل.
وأكد المهندس الشثري أنّ هذه التوجهات تأتي مواكبة ودعماً لخطط وبرامج الدولة الرامية لتوطين الوظائف وتمشياً مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، كما دعا الراغبين في العمل بالقطاع الخاص من الشباب والشابات إلى الاستفادة من هذه الوظائف المطروحة مؤكداً حرص الغرفة على تسخير قدراتها وعلاقتها لتكون حلقة وصل بين منشآت القطاع الخاص بمنطقة الرياض لتوفير المزيد من فرص التوظيف للباحثين عن العمل.