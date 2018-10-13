لقي شاب إماراتي في العقد الثاني من العمر مصرعه، بعد اصطدام سيارته بحاجز خرساني على جانب الطريق بحلبة نادي الإمارات للسيارات في أم القيوين.
وأظهر مقطع فيديو سيارتين تتسابقان في الحلبة، قبل أن تنحرف إحداهما وتصطدم بقوة بالحاجز الخرساني، ما أدى إلى ترنحها على الطريق واشتعال النيران فيها.
وصرح مدير إدارة المرور والدوريات بأن إدارة العمليات تلقت بلاغًا حول وقوع حـادث تصادم داخل حلبة نادي الإمارات للسيارات، مساء أمس الجمعة، وتمت مباشرة الحادث من قبل الدوريات الأمنية والإسعاف والدفاع المدني، إذ اتضح أن الحادث وقع بسبب انحراف مركبة واصطدامها بالحاجز الخرساني في أثناء السباق بين شابين
وأضاف أنه تم نقل الشخص الذي اصطدمت سيارته بالحاجز إلى مستشفى الشيخ خليفة بأم القيوين، قبل أن تفيض روحه إلى بارئها.
وفق “أخبار 24”.