وصلت بعثة منتخب البرازيل إلى جدة فجر اليوم السبت، وذلك استعدادًا لمواجهة منتخب الأرجنتين الثلاثاء المقبل، ضمن بطولة “سوبر كلاسيكو” الودية التي تنظمها المملكة.
وأظهرت صور لحظة وصول المنتخب البرازيلي إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، واستقبالهم بالورود من قبل إدارة وموظفي المطار.
وكانت بعثة منتخب البرازيل وصلت الرياض أمس الأول الخميس عبر مطار الملك خالد الدولي، وخاض أولى مبارياته في البطولة الرباعية إذ فاز على الأخضر السعودي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما بملعب جامعة الملك سعود أمس الجمعة.
وفق “أخبار 24”.