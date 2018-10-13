مصر: أم تتجرد من الإنسانية وتقتل طفلها الرضيع لسبب غريب

شهد حي المقطم بالعاصمة المصرية القاهرة، واقعة مأساوية؛ إذ أقدمت أم على قـتـل طفلها الرضيع البالغ من العمر 6 أشهر، وذلك بسبب انزعاجها من بكائه المستمر.
وتلقى مركز شرطة المقطم بلاغًا من الأب يفيد بإقدام زوجته على قـتـل الطفل، وباشرت الأجهزة الأمنية الواقعة على الفور وشكلت فريقًا للتحري.
وأوضحت الأجهزة الأمنية -بحسب وسائل إعلام مصرية- أن السيدة المتهمة لديها توأمان وقتلت أحدهما بسبب كثرة بكائه، لافتة إلى أن جهودها أسفرت عن ضبط الأم القاتلة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لبدء التحقيقات وكشف ملابسات الجريمة.