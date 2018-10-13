نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > لتقليل التعامل بالنقود.. خطوات لخفض حد السحب اليومي ورفع السقف الأعلى للدفع عبر نقاط البيع
13/10/2018   2:22 م

لتقليل التعامل بالنقود.. خطوات لخفض حد السحب اليومي ورفع السقف الأعلى للدفع عبر نقاط البيع

+ = -
677

تسعى الجهات العليا إلى التقليل من الاعتماد على النقد والحد من الحوالات المالية عبر الأنظمة المالية غير الرسمية، وذلك من خلال خفض حد السحب اليومي للعمليات النقدية، ورفع حد التعاملات اليومية عبر أجهزة نقاط البيع في قطاعات التجزئة.

ووجهت الجهات العليا، مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” ووزارة التجارة والاستثمار والبنوك، بالعمل على تنفيذ ذلك برفع حد التعاملات اليومية عبر أجهزة نقاط البيع، خاصة في القطاعات ذات السلع الفاخرة والثمينة كمحلات الذهب والسيارات والأثاث المنزلي.

وبحسب خطة العمل الوطنية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإنه سيتم إلزام متاجر التجزئة بوضع أجهزة نقاط البيع بشكل تدريجي، لتقليل الاعتماد على النقد. وفق “أخبار 24”.

وتضمنت الخطة وضع إجراءات مشتركة تساهم في محاربة الحوالات عبر الأنظمة المالية غير الرسمية، واتخاذ إجراءات تشجيعية تساعد على انتشار نقاط البيع، وحث عملاء البنوك من الكيانات على استخدام أجهزة نقاط البيع من خلال تقديم البنوك عروض تشجيعية للعملاء، وتشجيع المؤسسات المالية بطرح خدمات دفع إلكتروني لعملائها أكثر تطورًا.

تجدر الإشارة إلى أن الحد الأعلى للدفع عبر نقاط البيع 20 ألف ريال يوميًّا، فيما حددت مؤسسة النقد “ساما” السقف الأعلى للسحب من الصرافات الآلية بمبلغ 5 آلاف ريال يوميًّا.

لتقليل التعامل بالنقود.. خطوات لخفض حد السحب اليومي ورفع السقف الأعلى للدفع عبر نقاط البيع

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885006951.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.