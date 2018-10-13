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اخبار رياضية > بالفيديو.. لاعب الأهلي “دي سوزا” يسافر بـ”روب الحمام”.. فما السبب؟
13/10/2018   2:21 م

بالفيديو.. لاعب الأهلي “دي سوزا” يسافر بـ”روب الحمام”.. فما السبب؟

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كشف لاعب النادي الأهلي المحترف البرازيلي ‏جوزيف دي سوزا سبب ظهوره وهو يرتدي “روب الحمام” أثناء تواجده في مطار جدة.

وأوضح دي سوزا في مقطع فيديو أنه أثناء سفره كان يرتدي سروالا قصيرا أو ما يُعرف بـ”برمودا”.. إلا أن أحد موظفي المطار أبلغه بأن القوانين تمنع السفر بالشورت “برمودا”، فاحتار اللاعب وبحث عن مخرج لهذه المشكلة.

ولجأ اللاعب إلى حقيبته لعله يجد بها شيئا مناسبا فلم يجد غير “روب الحمام”، فأخرجه وسأل موظفي المطار هل يمكنه السفر بالروب، فردوا بالإيجاب، فارتداه وسافر به، وتساءل دي سوزا: “هل أنا أنيق بهذا الروب، لأن كل من في المطار كان يسخر مني؟”.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. لاعب الأهلي “دي سوزا” يسافر بـ”روب الحمام”.. فما السبب؟

اخبار رياضية
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