فريد: الأخضر جيد.. وعطيف والفرج مميزون

أشاد فريد نجم المنتخب البرازيلي وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بالمستوى الذي ظهر به المنتخب السعودي خلال المباراة مشيراً إلى أنه كان نداً لهم في بعض أوقات المباراة.
وخسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراته أمام نظيره البرازيلي اليوم بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، في ثاني مباريات البطولة الدولية الرباعية.
وقال نجم المنتخب البرازيلي في تصريحه عقب اللقاء:” المباراة كانت رائعة من الطرفين والفوارق لم تكن كبيرة بين الفريقين،
والمنتخب السعودي قدم مباراة جيدة وظهر منافس كبير لنا في بعض أوقات المباريات لكن خبرتنا في مثل هذه المباريات هي من حسمت النتيجة لصالحنا”. وفق “أخبار 24”.
وحول استفادة المنتخبين من المباراة قال فريد: المستوى الفني المميز الذي ظهر به المنتخب السعودي جعلنا نستفيد كثيراً من المباراة التي لم تكن سهلة كما كان الجميع يتوقع”.
وقدم فريد شكره للسعوديين على الاستقبال الرائع الذي حظو به وقت وصولهم، والأجواء الرائعة في ملعب المباراة.
وحول اللاعب السعودي الذي لفت نظره أشاد فريد بالمنتخب ككل وبين أن الكرة الجماعية كانت ميزة له إلا أن أكثر لاعبين لفتوا نظره ثنائي الوسط عبدالله عطيف وسلمان الفرج.
مقابلة لاعب المنتخب البرازيلي فريد بعد مواجهة المنتخب السعودي #السعودية_البرازيل#سوبركلاسيكو#دوري_بلس pic.twitter.com/idIFmCqf3x
— دوري بلس (@dawriplusksa) 12 octobre 2018